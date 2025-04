Ilrestodelcarlino.it - "Giustizia, più tutele per i minori"

Un passo concreto per garantire la migliore tutela possibile aicoinvolti in procedimenti giudiziari civili. È stato firmato l’accordo operativo tra l’Ausl e il Tribunale di Modena per l’affiancamento di personale sanitario specializzato nell’ascolto del minore. L’iniziativa nasce dalla volontà congiunta delle due istituzioni di assicurare ai bambini e agli adolescenti coinvolti nei procedimenti civili un contesto di ascolto protetto e adeguato alla loro età, nell’ottica del principio dell’interesse superiore del minore, come sancito dalle normative nazionali e internazionali. Grazie a questo accordo, il personale sanitario dell’Ausl – psicologi con una specifica esperienza nell’ambito della tutelale – affiancherà i giudici della Prima Sezione Civile Famiglie, nel corso delle audizioni dei, offrendo competenze specialistiche fondamentali per garantire un’interazione rispettosa dei loro bisogni emotivi e cognitivi.