Ilrestodelcarlino.it - Meta System in bilico. Salta l’incontro al Mimit

"Da fonti non ufficiali ci è arrivata notizia che Certina e Bmw stanno ancora negoziando le condizioni di supporto di Bmw all’eventuale investimento di Certina". Così le sigle sindacali Fiom Cgil, Uilm Uil e Rsu, sulla mancata proposta d’acquisto dell’aziendada parte del fondo tedesco Certina. Un’iniziativa che sarebbe dovuta partire negli ultimi giorni, ma così non è stato, perciò il Ministero dell’impresa e del made in Italy () ha valutato di posticipareprevisto ieri. Si attende quindi una nuova convocazione, mentre i lavoratori che sarebbero dovuti andare in presidio a Roma, ieri sono rientrati nel loro turno calendarizzato. La mancata presentazione di una proposta d’acquisto dell’aziendanon significherebbe comunque la certezza che Certina si stia tirando indietro.