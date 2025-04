Ilrestodelcarlino.it - Dai gelati ai pennelli fino ai musei, la strada di Alessia

Leoni Carnagione bianchissima, occhi verdi, viso ovale. Minuta ma piena d’energia. IncontroCiucaloni in un caffè di piazza a Fermo. Non c’è bisogno di far domande: la favella non le manca. L’avevo incrociata che era guida alla bella mostra sul Rinascimento a Fermo, Palazzo dei Priori. Qualche parola di spiegazione e capisco che c’è in lei una passione immensa: passione per l’arte. A dicembre prossimo si laureerà in Museologia all’Accademia delle Belle Arti di Macerata. In precedenza ha frequentato il Liceo artistico di Fermo. Intanto fa la guida aifermani, ida Pelacani, e i mini ritratti di cui dirò.vive a Torre di Palme in un casale lungo laper Lapedona. Gli animali sono il suo contorno. La passione per i colori, la matita, la gomma, il dipinto, le sgorga da bambina.