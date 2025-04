Ilrestodelcarlino.it - Bretella per Villa Potenza: "Il progetto va avanti, intervento da 25 milioni"

Passoper il nuovo collegamento tra Macerata e. È stata infatti stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea la gara per l’affidamento deldi fattibilità tecnica ed economica. La nuova strada allaccerà via Martiri delle Foibe (la strada che dalla galleria porta a Montanello) con il corridoio stradale della Valattraverso la variante digià esistente. Ne dà notizia il presidente della Regione Francesco Acquaroli, secondo il quale "passo dopo passo prende forma la nuova visione sulle infrastrutture della nostra regione. È stata pubblicata oggi la gara per l’affidamento della progettazione della Macerata-. Un investimento da 25finanziato con fondi regionali consentirà il collegamento. Questo– aggiunge Acquaroli – si inserisce in un più ampio piano di potenziamento della valle delche comprende anche il collegamento-Sambucheto, da 30, un nuovo svincolo autostradale in fondo alla Valed altri investimenti.