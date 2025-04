Ilrestodelcarlino.it - La mostra di Dalì resta fino a giugno

Dopo aver superato l’importante traguardo dei 30mila visitatori e dopo la realizzazione di diverse iniziative di beneficienza e di formazione per i più piccoli e per disabili, la’Nella mente del maestro’ dedicata a Salvador Dalí, allestita nell’ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, non si ferma, ma prosegueal 29. L’esposizione si arricchisce ulteriormente con nuove opere del padre del Surrealismo della serie ’Il Circo’ del 1965 e con unacollaterale dell’artista Alessandro Valeri considerato, dalla prima metà degli anni Novanta, uno dei più importanti registi e fotografi nell’ambito della comunicazione pubblicitaria e sociale. L’arte di Dalí e quella di Alessandro Valeri possono essere messe in relazione per diversi aspetti, pur appartenendo a epoche e contesti differenti.