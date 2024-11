Biccy.it - Il segreto di Lorenzo spaventa il Grande Fratello? Calvani lo scopre

Gli ascolti delstanno sprofondando, l’ultima puntata è stata vista solo da 1,8 milioni di telespettatori con uno share horror del 13,9%. Eppure qualche asso nella manica per tentare di suscitare un po’ di curiosità nel pubblico potrebbe anche esserci, ma pare che per qualche strano motivo si continui a puntare tutto su “coppie”, storie e sorprese (la ricetta perfetta per arrivare al 10% di share). Nella casa del GF due concorrenti nascondono un, che ormai conoscono in diversi gieffini, ma Alfonso Signorini non ne ha mai fatto menzione in puntata.Nelle ultime due settimane Yulia Bruschi, Luca Giglio, Tommaso Franchi e Amanda Lecciso hanno fatto intendere in più occasioni di sapere qualcosa di compromettente perSpolverato, qualcosa che riguarderebbe lui ed Helena Prestess.