Thesocialpost.it - I deputati dell’Unione Europea chiedono l’invio di armi a lungo raggio all’Ucraina

Il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione che esorta i Paesi membri a intensificare il sostegno militare. Tra le richieste figurano la fornitura di missili a, come i Taurus, e di moderni sistemi di difesa aerea, tra cui Patriot, Samp/T e Manpads.Un appello a seguire gli Stati UnitiNel testo si accoglie con favore la decisione dell’amministrazione Biden di consentirel’uso di sistemi missilistici su obiettivi militari all’interno della Russia, invitando l’Ue a fare altrettanto. Si tratta di una presa di posizione chiara a favore di un coinvolgimento militare più incisivo, che mira a rafforzare la capacità difensiva di Kiev ma che potrebbe portare a ulteriori complicazioni geopolitiche.Borrell: “È l’ora della verità per l’Europa”La risoluzione arriva in un momento delicato per l’Ue, con l’alto rappresentante Josep Borrell che, nel suo penultimo giorno in carica, ha rilasciato dichiarazioni forti sull’importanza di sostenere Kiev.