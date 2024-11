Oasport.it - Grant Basile, il nome nuovo dell’Italia costretto a scendere in A2 per trovare spazio

La finestra nazionali di novembre ha regalato all’Italbasket un paio di notizie importanti: la certezza della qualificazione per la fase finale degli Europei 2025 e l’ottimo debutto in azzurro di. Il 24enne nativo di Pewaukee (in Wisconsin) ha disputato infatti i primi due match ufficiali della carriera con la Nazionale maggiore, fornendo dei segnali incoraggianti.All’esordio assoluto con la magliaè stato il top scorer nella vittoria in trasferta contro l’Islanda 95-71 mettendo assieme 19 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 3 rubate in 20 minuti sul parquet. Una prestazione a tutto tondo per il classe 2000, che si è rivelato poi meno brillante (come il resto della squadra) tre giorni fa nella brutta sconfitta casalinga a Reggio Emilia sempre contro gli islandesi.