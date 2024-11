Lanazione.it - Gabbrielleschi argento nella finale di Coppa del Mondo

Leggi su Lanazione.it

Una medaglia d’a squadre e un 17° posto individuale. Ladideldi fondo, tenutasi a Neom in Arabia Saudita, ha ribadito, qualora ce ne fosse stato bisogno, la forza caratteriale e tecnica di Giulia. L’atleta classe ’96 di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli ha ripreso ufficialmente il proprio percorso dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Avendo scelto di rallentare i ritmi di allenamento, per rigenerarsi dopo le fatiche ciclopiche fatte per inseguire e infine centrare la prova ad hoc per prendere parte ai Giochi a cinque cerchi transalpini, è giunta allanon al massimo della condizione psico-fisica, ma nonostante questo ha ben figurato.10 chilometri individuale, ha voluto fortemente terminare la gara, dimostrando ancora una volta il carattere della campionessa: diciassettesima posizione per lei, abituata alle piazze di vertice.