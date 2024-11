Ilrestodelcarlino.it - Bio-On, l’ex direttore finanziario Buonpensiere assolto: “Sono finalmente sereno”

Bologna, 28 novembre 2024 – Il processo di primo grado sulla vicenda del crac di Bio-On, la start up delle bioplastiche arrivata a superare il miliardo in Borsa e poi fallita in pochissimi mesi, nel 2019, a seguito del report del fondo Quintessential che la definì “castello di carte” e dall’indagine della Guardia di finanza che ne seguì, con tanto di misure cautelari e sequestri, si è chiuso lunedì. Dei nove imputati, ottostati condannati, tra cuipresidente e fondatore Marco Astorri, che ha avuto però una pena dimezzata rispetto a quella chiesta dai pm. L’unicoè statodelcolosso delle bioplastiche, il commercialista Pasquale ‘Lino’con formula piena, per non avere commesso i fatti a lui contestati (due i capi a lui contestati, ossia manipolazione del mercato e bancarotta impropria).