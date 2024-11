Lettera43.it - Anna Magnani, in arrivo un biopic dai produttori de Il Gattopardo

Inundedicato alla leggendaria. Il film si concentrerà su una fase della sua vita, a cavallo fra la fine degli Anni 50 in cui era già sulla cresta dell’onda e i primi 60, quando si preparava a recitare per Pier Paolo Pasolini in Mamma Roma. Alla regia ci sarà Alessio Cremonini, noto per aver diretto nel 2018 Sulla mia pelle con Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi. Il cineasta scriverà la sceneggiatura a quattro mani assieme a Olivia, nipote della defunta attrice premio Oscar per La rosa tatuata. «Sarà un viaggio nel tempo senza nostalgia», recita la sinossi. «Racconterà un’anti-diva, autonoma e irriverente». Le riprese dovrebbero iniziare nel 2025, mentre il casting è ancora in corso. Oltre al volto della stella si cercano gli interpreti per le celebrità che incrociarono il suo cammino.