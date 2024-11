Ilgiorno.it - Viaggio nel Far-West. Le note “polverose“ tra country e bluegrass

Un’immersione nelle radici della musica americana insieme a due nomi d’eccellenza del panoramainternazionale, affiancati per l’occasione da una promettente cantautrice pop. Strade che si sono intrecciate nei mitici studi di Abbey Road a Londra e che ora conducono in Brianza. Saranno gli spazi del birrificio artigianale Railroad Brewing Company di via Montello a Seregno a ospitare domani alle 21 il concerto del duo Ruben & Cris, a cui si aggiungerà come ospite speciale la cantautrice Geen. Sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica roots americana. Ruben & Cris celebreranno le sonoritàern, hillbilly econ uno stile ricercato. Il cantante, chitarrista e produttore Cris Mantello, apprezzato per il suo virtuosismo e per la capacità di fondere nei suoi pezzi la tradizionecon un approccio più contemporaneo, è stato di recente candidato ai Grammy Awards nella categoria “bestsolo performance“ con il singolo “In the deep“.