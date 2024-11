Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2024 ore 08:30

Luceverdepartita alla redazione incidente sulla Cassia bis Veientana Attenzione ci sono incolonnamenti tra le rughe e Castel de’ ceveri in direzionesulla Autosole 2 km di coda tra l’uscita persu del Bivio con laL’Aquila in direzione quindi di Firenze Si tratta di lavori di ripristino della sede stradale Dopo un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata in the code appartiene dellaNapoli fino All’uscita dell’appia in carreggiata esterna con la tratti a partire dallo svincolo di Casal del Marmo fino al Aurelia nel settore opposto sempre in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code dall’uscita Prenestina fino allo svincolo Tiburtina rallentamenti con code anche insultato Urbano della A24L’Aquila e sulla diramazione dirispettivamente da Settecamini alla tangenziale è da Torrenova a raccordo sull’Aurelia code a tratti a partire da Malagrotta verso il centro cittadino la causa oltre alin te l’afflusso all’hotel Ergife per un concorso pubblico in tangenziale cose dal uscita Pietralata Monti Tiburtini allo svincolo Campi Sportivi in direzione stadio code anche verso San Giovanni dallo svincolo di Porta Maggiore e viale Castrense per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito