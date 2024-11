Sport.quotidiano.net - Regular Season Ih. Chiavenna domina e vola al Master Round. Mikhnov trascinatore

Missione compiuta per. Nell’ultima giornata della prima fase diIhL Division 1 i verdeblù hanno sconfitto 7-2 il Valpellice B in trasferta, chiudendo al primo posto il proprio girone. A trascinare i lombardi l’ucrainocon una tripletta. Il 42enne -arrivato in estate a- nonostante l’età si è dimostrato fuori categoria con 25 gol segnati in otto gare, risolvendo i problemi offensivi. Sabato gli uomini di coach Friman affronteranno il Vinschgau in trasferta, nella prima gara del. La seconda fase stagionale vedràaffrontare le altre cinque squadre (tutti i club sono già qualificati ai playoff) che hanno chiuso nelle prime tre posizioni i due gironi. Oltre ai tirolesi, i verdeblu affronteranno di nuovo Aosta B e Valpellice B e a queste si uniranno Pinè e Pustertal.