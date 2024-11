Nuove opportunità di finanziamento per i Comuni | bando di 3287 milioni per aree di sosta temporanea

Gaeta.it - Nuove opportunità di finanziamento per i Comuni: bando di 32,87 milioni per aree di sosta temporanea

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa del Ministero del Turismo offre aiitaliani la possibilità di accedere a 32,87di euro destinati alla creazione e riqualificazione didi. La piattaforma online per presentare la domanda è attiva e rimarrà disponibile fino alle ore 21:00 del 26 dicembre 2024. Questorappresenta un’significativa per i piccoli, con requisiti specifici per partecipare.I termini dele la scadenzaIl Ministero del Turismo ha aperto ufficialmente le iscrizioni per ildedicato alla realizzazione didi. Gli amministratori deiinteressati possono accedere al modulo di partecipazione attraverso il sito dedicato del ministero, che rimarrà operativo fino al termine indicato.