LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si inizia con leggero anticipo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:58 Si parte addirittura con, e c’è 1. d4 per! Si cambia, dunque.9:56 Neanche a dirlo, i due sono arrivati, e ora Maurice Ashley si prepara a presentarli al pubblico per la terza volta.9:55 Avvistati in entrata siache, che però ancora non sono arrivati allaera.9:52 Ovviamente si gioca al chiuso, ma dove non s’è al chiuso oggi, a Singapore, il tempo bello non è.9:49 I due giocatori sono prossimi all’arrivo in sala di gioco. In tal senso va ricordato che questa, sita a Singapore, è praticamente sempre piena in termini di pubblico. Che, però, di fatto non può interagire con i due contendenti, perché questi sono isolati da un vetro rispetto agli spettatori.9:46 Quella di oggi è la conclusione del primo terzetto di partite: ricordiamo già ora, e lo ricorderemo anche alla fine di oggi, che domani ci sarà il giorno di riposo, il primo dei cinque previsti dalla programmazione del match iridato.