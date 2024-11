Sport.quotidiano.net - Il tuttocampista in maglia viola. Bove, grinta e testa. Il riempitore di spazi che ci ricorda Prini

Il soprannome a un primo impatto non gli rende onore, perché dire a qualcuno che somiglia a un "cane malato" non sembra il massimo della vita. Ma quando Mourinho gli affibbiò quel soprannome, in realtà era un modo per complimentarsi. Perché Edoardoogni volta che scende in campo sembra avere la voglia di correre dietro tutti i palloni con l’aggressività di un cane malato. Qualcosa di positivo insomma, anche se come immagine metaforica si sarebbe potuto sceglier di meglio. Ma possiamo davvero accusare un portoghese per una incomprensione linguistica in italiano? Figurarsi. Anche perché, casomai, sono altre le incomprensioni che hanno segnato fin qui la carriera di. Nato nel quartiere dell’Appio Latino, il nostro inizia a muovere i primi passi calcistici nella Boreale Don Orione, piccola squadra di quartiere della cintura romana, prima di passare alla Roma dove compie tutta la trafila delle giovanili.