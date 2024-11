Metropolitanmagazine.it - Emanuela Folliero e l’amore per Stefano D’Orazio: “Ci siamo lasciati con un brindisi”

, lo storico batterista dei Pooh, ha avuto una storia d’amore con, la storica annunciatrice Mediaset che, dopo aver vissuto una bellissima relazione con lui durata due anni e mezzo, è riuscita a mantenere un legame d’amiciziaI due si lasciarono in ottimi rapporti: «Programmi di vita differenti – spiega – Cicon un, davanti a una coppia di amici: “volevamo dirvi che non stiamo più insieme”.“Lui era un vero gentleman. Una persona educata che sapeva come far sorridere la gente. Io lo chiamavo il battutista-aggiunge-. Più un ex fidanzato è stato per me un buon amico. Tra noi c’era amicizia, complicità e tante risate. Un filo che non si è mai spezzato”, afferma la conduttrice. La, infatti, nonostante la fine della loro storia, era molto amica dell’attuale moglie die, spesso, si incontrava con il batterista durante i concerti e feste private.