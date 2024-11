Gaeta.it - Consiglio regionale d’Abruzzo rinvia seduta per divisioni interne e fondi non distribuiti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildell’Abruzzo si è riunito ieri sera all’Aquila, ma la tensione tra maggioranza e opposizione ha portato al rinvio dellaa venerdì 29 novembre. Le divergenze, che si sono amplificate nel corso della giornata, hanno riguardato, in particolare, la divisione deidisponibili da destinare ai vari progetti. La situazione mette in luce le difficoltàalla coalizione di centrodestra e i problemi di copertura finanziaria di determinate leggi.La sessione interrotta: motivi e dichiarazioni ufficialiI lavori del, iniziati nella mattinata, si sono protratti fino alle 23:15 quando poi, il presidente Lorenzo Sospiri ha annunciato la pausa dei lavori, prevista nei regolamenti per tutelare il personale e garantire una discussione approta.