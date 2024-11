Anteprima24.it - Allarme a Cretarossa, furto in abitazione in pieno giorno: magro il bottino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoinnella zona alta della città, in contrada. E’ accaduto inapprofittando dell’assenza della proprietaria. I malviventi, una volta all’interno probabilmente con chiavi adulterine, hanno messo a soqquadro l’riuscendo a rubare circa 30 euro in contanti e un contenitore di olio di circa 5 litri. La proprietaria tornata in casa e notato il disordine in casa , ha scoperto di essere stata derubata e ha allertato i Carabinieri e denunciato il. L'articoloininilproviene da Anteprima24.it.