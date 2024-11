Ilrestodelcarlino.it - Sblazi della corrente da settimane. Raccolta firme dei residenti

Daormai le zone di Matelica e di Esanatoglia sono interessate da sbalzitensione elettrica, che provocano improvvisi blackout di breve durata, che causano lo spegnimento imprevisto di elettrodomestici, computer, caldaie ed altri impianti. Molti i cittadini che hanno segnalato guasti e danneggiamenti proprio a causa di questi problemi. Tante le segnalazioni e le proteste anche al gestorerete elettrica. Proprio per questa ragione alcunidel centro storico hanno lanciato unada inviare ad Enel e ai comuni di Matelica e di Esanatoglia con l’obiettivo di far rilevare il disagio e i danni economici provocati "sperando – hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa – che non si debba arrivare ad una denuncia vera e propria, perché molti utenti hanno avuto danni alle varie apparecchiature elettroniche".