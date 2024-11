Metropolitanmagazine.it - Può il folk irlandese mescolarsi con la fantascienza? Assolutamente sì, parola di U2

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ottime notizie per i fans degli U2: Bono Vox e soci sono tornati in studio di registrazione. A rivelarlo è il chitarrista The Edge, intervistato dalla BBC, che ha anche confermato il ritorno in pista di Larry Mullen Jr. Il batterista era stato costretto a tenersi lontano dai palchi della residency al Las Vegas Sphere a seguito di un infortunio e della convalescenza post-intervento chirurgico, ma ora sembra essere di nuovo operativo. «Sta bene», ha scherzato The Edge, «se la sta prendendo comoda, ma è tornato in sella alla batteria».Stando alle parole del musicista, inoltre, la band, ora al completo, starebbe registrando nuova musica: «Siamo in quella grande fase in cui non dobbiamo pensarci troppo sopra, facciamo solo musica e amiamo questa parte del processo. Poi capiremo dove mettere le cose, ci sono un paio di progetti diversi.