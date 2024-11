Gaeta.it - Nuovo volo Salerno – Londra: British Airways lancia collegamenti trisettimanali a partire dal 22 maggio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterannuncia l’inizio di uncollegamento traCosta D’Amalfi eGatwick dal 222025. Questo servizio verrà effettuato con un Airbus 320-200, capace di trasportare fino a 177 passeggeri. Le frequenze dei voli saranno tre a settimana, precisamente ogni lunedì, giovedì e sabato.Crescita del network diaerei daL’estate del 2025 si prospetta ricca di opportunità per i viaggiatori in partenza da. Diverse nuove rotte verranno aggiunte ai 18già esistenti, un chiaro segno di un notevole potenziamento dell’offerta. Le destinazioni nazionali includeranno città come Catania, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona. Sul fronte internazionale, i passeggeri potranno volare verso 13 località, tra cui Basilea, Berlino, Birmingham, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Budapest, Ginevra,Gatwick,Stansted, Malta, Manchester, Nantes e Tirana.