M5S sì al terzo mandato Ruggeri | Io ci sono

di Anna Marchetti "Subito un tavolo regionale di confronto di tutte forze progressiste, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e gli altri soggetti di area". Reduce dalla full immersion alla costituente di M5S, Marta(coordinatrice provinciale e capogruppo regionale del Movimento) è pronta a ricandidarsi in consiglio regionale e chiede ai futuri alleati di avviare il confronto, in vista delle regionali 2025.lei è con Conte e contro Grillo? "Io apprezzo il processo democratico avviato da Conte con il coinvolgimento della base. I risultati della consultazione esprimono la volontà degli attivisti di dare il via libera alla modifica di alcune parti dello statuto del Movimento anche se Grillo ha richiesto la ripetizione della votazione anche a proposito del suo ruolo di garante. Comunque dalla consultazione già svolta l’83% si è espresso contro il divieto alle alleanze e il 72% è per superare il limite dei due mandati elettorali.