Anteprima24.it - La Samte riduce la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiRidotta laper ildeidi competenza della Provincia di Benevento.Lo ha deciso stamani presso la Rocca dei Rettori l’Assemblea dei Soci della, la Società interamente partecipata dalla Provincia per il.Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha presieduto i lavori dell’Assemblea.Ladi compresenza del segmento provinciale per ilè stata fissata per un ammontare di Euro 6,10 ad abitante,ndo dunque la stessadi Euro 0,10 cent. rispetto al passato: è il seconda ridimensionamento consecutivo dellache complessivamente nel biennio è calata di Euro 0,56 cent ad abitante.La decisione, resa possibile grazie ad un sapiente contenimento ed efficientamento dei costi gestionali, è stata assunta con la partecipazione dell’Amministratore della Società Domenico Mauro, e, per la Provincia, del Dirigente del controllo analogo/economico-finanziario, Nicola Boccalone, del Dirigente del Settore ambiente, Giuseppe D’Angelo, e, per la, del Dirigente economico finanziario Marcello De Risola e del Revisore dei conti Antonio Rossi.