Juventus intreccio folle con Kvaratskhelia | scambio e 9 milioni l’anno

C’è ancora distanza tra il georgiano e il Napoli per il rinnovo del contratto. De Laurentiis, Giuntoli e un’operazione clamorosaComplici le difficoltà per il rinnovo del contratto,potrebbe dire addio al Napoli alla fine della stagione. De Laurentiis gli offre circa 6, ma il georgiano ha sempre sul piatto 8netti propostogli dal PSG la scorsa estate. Inoltre per lui sarebbe pronto a muoversi presto, anzi prestissimo un’altra potenza del calcio europeo.con: i dettagli (LaPresse) – calciomercato.itParliamo del Manchester United, il quale su indicazione del neo tecnico Amorim starebbe per partire all’assalto del cartellino del numero 77 azzurro. Perfetto per il 4-3-3 del tecnico portoghese, per questo non si può escludere che i ‘Red Devils’ possano provare a prendere ‘Kvara’ già nell’imminente calciomercato di gennaio.