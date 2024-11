Biccy.it - Intervista di Sophie Codegoni: “Ho paura, ho le guardie del corpo”

Dopo il suo arresto Alessandro Basciano ha dichiarato che avrebbe raccontato la sua verità senza fare più sconti a nessuno. L’ex gieffino ha anche rilasciato un’a Fabrizio Corona, che sul web ha suscitato tantissime critiche. A 24 ore dalle parole di Basciano nel podcast di Corona,ha deciso di parlare e l’ha fatto in un’concessa al Corriere della Sera. L’influencer ha spiegato come mai ha querelato il suo ex compagno nel dicembre del 2023 e poi ancora pochi giorni fa, il 14 novembre 2024.ha poi ammesso di avere molta, tanto che adesso gira con delledel, l’rilasciata al Corriere della Sera.“Sono nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso. Sono molto serena perché so che ogni cosa che ho dichiarato è affiancata da prove e testimoni.