Gaeta.it - Intervento all’ospedale Monaldi di Napoli cambia la vita di un paziente con lombocele complesso

Facebook WhatsAppTwitter Un caso apparentemente irrisolvibile di, derivante da un grave incidente stradale, ha trovato una soluzione innovativa presso l’ospedaledi. Michele, 47 anni, ha subito per oltre tredici anni le conseguenze di unaddominale fallito in vari centri medici italiani. Grazie all’approccio specialistico dell’ospedale napoletano, ilha riacquistato una qualità diche sembrava ormai compromessa.La storia clinica di MicheleMichele ha convissuto con, una condizione che ha determinato la fuoriuscita dell’intestino, spostatosi verso il gluteo e la gamba sinistra. Questo difetto addominale ha richiesto diversi interventi chirurgici, ma nessuno è riuscito a risolvere il problema. Le consultazioni con vari specialisti in tutta Italia avevano portato a un’unica diagnosi: inoperabilità.