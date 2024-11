Da detenuti a installatori di fibre ottiche. Dap, prima applicazione a Volterra dell'intesa con le aziende

Leggi su Ildenaro.it

Hanno preso ufficialmente il via le attività operative legate formazione dei, previste dal protocollo d’intesa siglato dal Dipartimento per la trasformazione digitale, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) del Ministero della Giustizia, Infratel Italia, il Consorzio Asi Caserta, Anie Sit e gli operatori Tlc Fastweb, Fibercop, Intred, Inwit, Open Fiber, Telecom Italia, Vodafone Italia, interessati all’attuazione dei Piani previsti nell’ambito dell’Investimento 3 “Reti ultraveloci e 5G” della Missione 1, Componente 2 del Pnrr, per favorire il reinserimento deinel mondo del lavoro e nella società civile. Un progetto pilota di grande rilevanza sociale è già stato avviato in diversi istituti di pena, tra cui l’Istituto di, dove si parte dalla formazione deiper lo sviluppo di competenze tecniche utili nel settore della posa e giunzione delle reti in fibra ottica.