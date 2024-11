Gqitalia.it - Con questa giacca Off-White Paulo Fonseca si candida a diventare l'allenatore meglio vestito della Serie A

Leggi su Gqitalia.it

Ok, Milan-Juventus nell'ultimo turno di campionato non è stata certo un match entusiasmante. L'eccessivo tatticismo e la povertà di emozioni sono stati il leitmotiv dei commenti sui social, ma una cosa ha attirato l'attenzione di tutti: laOff-indossata dal tecnico del Milan. Un vero e proprio statement, arricchito dalla patchcelebrazione dei 125 anni del club, che ne fa con tutta probabilità il capo più stiloso mai esibito in panchina da un.Una partnership che continua a sorprendereIl ponte con la moda, nel caso di un club con il Milan, è altamente pronunciato: che si tratti di avere giocatori con un'attitudine fashion in squadra – Rafa Leão in primis – o di costruire operazioni nuove e spesso sorprendenti, come con gli Yankees, il club rossonero ha avuto la capacità di sviluppare una dimensione fuori dal campo distintiva come pochi.