Ilnapolista.it - Com’è che Romanista e Messaggero tacciono su Lukaku e strepitano solo gli interisti Gazzetta e Libero?

chesugli?Che strano fenomeno. Alla Roma, secondo l’universo interista, sarebbero infuriati per la presunta mancata espulsione diin Napoli-Roma, però poi vai a sfogliare Il(quotidiano della capitale) e persino il(bibbia del tifo giallorosso) e non si trova nemmeno un rigo dedicato al presunto fattaccio, all’erroraccio dell’arbitro Massa. Erroraccio talmente grave che secondo lasarebbe alla porte una punizione. Va ricordato che lascrisse anche che l’arbitro Mariani (quello del rigore assurdo concesso all’Inter contro il Napoli) avrebbe diretto gare in Serie B e invece non è andata così. Vabbè.Torniamo al punto. Oggi siache, che possiamo definire giornali del fronte del Nord oltre che avamposti dell’interismo, ululano per la mancata espulsione di