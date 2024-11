Linkiesta.it - Com’è andato il rilancio del cantiere libdem dopo il flop del Terzo Polo

Un po’ oscurata, nell’ultimo fine settimana, dal finto derby tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, la due giorni di Milano delliberaldemocratico non ha suscitato l’attenzione mediatica che meritava, ma ha avuto successo, e forse è l’ultimo fatto nuovo di questo 2024 di tormentata transizione, con l’occhio lungo su cosa succederà nel 2027. C’è un legame simbolico tra l’evento dell’Eur, con la fine del grillismo, e la contemporanea rinascita di un orgoglio liberale paradossalmente rilanciato dalla ribellione alla fine del. Scende un sipario su una stagione folle e il piccolo mondo non populista tira un respiro. Il nemico più insidioso non è certo sconfitto (il populismo è forse la vera autobiografia della Nazione) ma si ripresenterà sotto le forme di una farsa. Chissà se si capirà.