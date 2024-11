Casa idealista | affittare casa costa più del 30% del reddito

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 nov. (askanews) – Nel terzo trimestre del 2024, il tasso di sforzo perunain Italia è aumentato del 2,9% rispetto all’anno precedente. Secondo uno studio di, portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico in Italia, la quota difamiliare necessaria perun’abitazione con due camere da letto è salita dal 27,4% del 2023 al 30,3% nello stesso periodo del 2024. Secondo Vincenzo De Tommaso, Responsabile dell’Ufficio Studi: “Il crescente tasso di sforzo per gli affitti in Italia è legato a diversi fattori strutturali ed economici. L’aumento dell’inflazione sta comprimendo il potere d’acquisto delle famiglie, aggravando la situazione per chi è soggetto all’adeguamento annuale del canone di locazione. La situazione è ulteriormente aggravata nei centri urbani con una forte presenza di affitti brevi o temporanei, spesso destinati a turisti.