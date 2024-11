Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il vice Theo Hernandez arriva dall’Udinese. Il nome

Ilsi muove sul frontee cerca il: nel mirino c’è anche un giocatore dell’Udinese. Ecco chi è Con l’avvicinamento dell’apertura della sessione invernale di, la dirigenza delsta intensificando le operazioni di ricerca del. L’ultimo profilo che è finito nel mirino del team scout del club di via Aldo Rossi è un giocatore dell’Udinese: stiamo parlando di Jordan Zemura, esterno difensivo classe 1999.Inglese di origini zimbabwesi, il giocatore in questione ha fatto vedere grandi cose in questa prima parte di stagione con il club bianconero, tanto da aver attirato l’interesse del direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada. Nella stagione attuale Zemura ha messo a referto 10 presenze e un goal., Moncada mette nel mirino il: chedalla Serie A.