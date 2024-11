.com - Calcio Serie D / In Coppa Italia Vigor Senigallia-Castelfidardo decide l’ultimo ottavo

Mercoledì 27 novembre alle ore 14.30 al Bianchelli i sedicesimi tra le ultime due marchigiane: chi passa trova il Ravenna, 26 Novembre 2024 – Si torna già in campo inD stavolta con lache vede impegnate ancora soltanto due squadre marchigiane.Si tratta di, che nei sedicesimi giocano al Bianchelli mercoledì 27 novembre alle ore 14.30.In caso di parità al 90?, subito calci di rigore.Chi vince affronta il Ravenna negli ottavi, mai raggiunti da nessuna delle due nella loro storia: lagiocherebbe fuori, per ilnecessario il sorteggio.Tanti ex nel Castello: Baldini, Ausili, Castorina, Fabbri, Gambini, Bucari.Si doveva giocare mercoledì 20, ma poi il match fu rinviato per l’allerta arancione che spinse il Comune senigalliese a chiudere gli impianti sportivi.