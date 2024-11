Auto elettriche, lo smaltimento delle batterie a carico del proprietario non riguarda l’Italia

Leggi su Open.online

La disinformazione sullesi diffonde spesso attraverso post fuorvianti, come quello circolato recentemente su Facebook secondo cui losarà adei proprietari, con costi fino a 70.000 euro. In realtà, questa affermazione si basa su un’ interpretazione fuorviante di un’ordinanza elvetica.Per chi ha fretta:I post che diffondono la notizia relativa a un presunto provvedimento che imporrebbe ai proprietari dil’onere di sostenere integralmente i costi disono corredati da uno screenshot della testata giornalistica svizzera Ticino News.L’articolo citato si riferisce esclusivamente alla Svizzera e descrive un provvedimento emanato dal Consiglio Federale, in vigore a partire da luglio 2024. La modifica della normativa consente ai commercianti didi applicare un eventuale addebito supplementare ai consumatori, ma esclusivamente nel caso in cui lerisultino danneggiate.