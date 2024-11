Iodonna.it - A Roma la “Crocifissione Bianca” di Chagall per il Giubileo di speranza

, 26 nov. (askanews) – Giurano che è la sua luce naturale, eppure la “Crocifissione bianca”, capolavoro di Marc, che il celebre pittore russo d’origine ebraica naturalizzato francese ha creato nel 1938 (dopo i tragici eventi della Notte dei Cristalli) lascia increduli nella sua luminosità, mentre le luci sono abbassate nella sala principale di Palazzo Cipolla a.Il dipinto – si dice molto apprezzato da Papa Bergoglio, tra gli eventi artistici più attesi del, in mostra dal 27 novembre al 27 gennaio 2025 con ingresso gratuito – arriva dall’Art Institute of Chicago per la prima volta a, grazie alla collaborazione tra Fondazione, il Dicastero per l’Evangelizzazione, e Monsignor Salvatore Fisichella:“Abbiamo voluto che questo quadro arrivasse aproprio all’inizio dele segnasse anche il transito nel nuovo anno”, ha spiegato Monsignor Fisichella ad askanews.