Volley Bergamo, così è bellissimo: 3-0 a Pinerolo con super Cese Montalvo

Quandobella, capace di esaltarsi in un ambiente bollente come quello della Wash4green, la vittoria assume un sapore emozionante. E tre punti in tre set sono il premio a una squadra che ha saputo tenere la testa alta per tutta la durata della sfida.LA GARA. All’attacco senza lasciare respiro all’avversario. Cone capitan Mlejnkova inarrestabili. Cominciala sfida a, con un primo set da urlo e un secondo in rimonta, in una battaglia vera in cui il coraggio in battuta di Piani trascinaal doppio vantaggio.Difesa, attacco e battuta sono armi affilate.prova a fermarle, ma l’attenzione non cala,non si lascia sfuggire l’occasione e vola a chiudere il match che tiene le piemontesi a distanza e fa volare la voglia di continuare a sognare.