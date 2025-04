Liberoquotidiano.it - Derby di fuoco, polizia nel mirino

Momenti di tensione nella Capitale prima deltra Roma e Lazio, in programma questa sera alle 20.45 all'Olimpico. I cancelli apriranno alle 18 per consentire alle forze dell'ordine e agli steward di procedere con controlli e perquisizioni ai varchi e ai tornelli. Qualche episodio violento, comunque, si è registrato nel pomeriggio, quando un gruppo di tifosi stranieri e un gruppo di tifosi giallorossi stavano per venire a contatto tra via Pinturicchio e via Giulio Romano. Un semaforo è stato addirittura divelto. Poi, sono stati fatti esplodere dei petardi all'altezza di Ponte Milvio. Neldei tifosi ci sono finiti pure i poliziotti, contro i quali sono stati lanciati degli oggetti nelle vicinanze di ponte Milvio. Tutto è nato quando un gruppo di circa 300 tifosi giallorossi da piazza Mancini ha tentato di spostarsi verso quell'area dedicata all'afflusso dei tifosi laziali ma ha trovato lo schieramento degli agenti.