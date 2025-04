Scandalo Parigi Roubaix tifoso lancia borraccia in faccia a Van der Poel – Video

Parigi-Roubaix. Nel settore numero 8, a 31 chilometri dal traguardo, uno degli spettatori piazzati lungo il percorso per assistere alla gara ha lanciato una borraccia in faccia a Mathieu Van der Poel, in quel momento al comando e lanciato nel suo attacco solitario dopo la caduta di Tadej Pogacar. Per fortuna,

