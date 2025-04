Serie A infortunio muscolare assenza pesante in extremis

infortunio dell’ultim’ora e nuovo colpo di scena: è stato costretto a dare forfait, guardando il match dalla tribunaLa trentaduesima giornata di Serie A sta ormai imboccando l’ultima curva prima del fischio d’inizio dell’attesissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma. Dopo l’exploit dell’Atalanta – in grado di imporsi senza eccessivi patemi d’animo al cospetto del Bologna – le altre due gare di Serie A (Fiorentina-Parma e Verona-Genoa) si sono chiuse a reti bianche. In questi istanti, intanto, si sta disputando Como-Torino.Serie A, infortunio muscolare: assenza pesante in extremis (LaPresse) – Calciomercato.itA tal proposito, da menzionare un’assenza last minute alla quale sarà chiamato a far fronte il tecnico dei granata Vanoli. A causa di un fastidio di natura muscolare, infatti, Nikola Vlasic è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Calciomercato.it - Serie A, infortunio muscolare: assenza pesante in extremis Leggi su Calciomercato.it dell’ultim’ora e nuovo colpo di scena: è stato costretto a dare forfait, guardando il match dalla tribunaLa trentaduesima giornata diA sta ormai imboccando l’ultima curva prima del fischio d’inizio dell’attesissimo derby della Capitale tra Lazio e Roma. Dopo l’exploit dell’Atalanta – in grado di imporsi senza eccessivi patemi d’animo al cospetto del Bologna – le altre due gare diA (Fiorentina-Parma e Verona-Genoa) si sono chiuse a reti bianche. In questi istanti, intanto, si sta disputando Como-Torino.A,in(LaPresse) – Calciomercato.itA tal proposito, da menzionare un’last minute alla quale sarà chiamato a far fronte il tecnico dei granata Vanoli. A causa di un fastidio di natura, infatti, Nikola Vlasic è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Potrebbe interessarti anche:

Atalanta - infortunio per Kolasinac che esce in barella : cos’è successo | Serie A

Ultim’ora Serie A - infortunio e sostituzione : i tifosi tremano

Serie d - infortunio al ginocchio : oggi gli esami rivelatori. Sangiovannese - grana in porta : Barberini si blocca. Morandini guarda al mercato

Ne parlano su altre fonti Serie A, infortunio muscolare: assenza pesante in extremis. Infortunio per De Ketelaere, è lesione muscolare: la data del rientro, quando torna e i suoi tempi di recupero. Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre. Tabella indisponibili: tutti gli infortunati e i tempi di recupero, da Dumfries e Tavares a Gatti. Ahi Inter, infortunio muscolare per Lautaro: lascia il ritiro dell'Argentina e torna a Milano. Atalanta, lesione muscolare per Retegui: salta Lazio e Supercoppa.

Nota di tuttosport.com: Infortunio shock e stagione finita: Juve nera, 'fa fuori' un altro difensore - L'incubo infortuni in Serie A continua e nella partita tra Juventus e Lecce c'è stato un altro problema al ginocchio, l'ennesimo di una stagione davvero sconcertante sotto questo punto di vista. La sf ...

Si apprende da informazione.it: Tegola Inter, esce per infortunio: altro problema muscolare - Brutte notizie per l’Inter: durante la partita contro il Cagliari, Zalewski ha riportato un altro infortunio che ha costretto Inzaghi al cambio. Brutte notizie per l’Inter nella 32esima giornata di Se ...

Segnala 90min.com: Tutti gli squalificati, i diffidati e gli infortunati della Serie A - Posch - Lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro (rientra a metà aprile) Scalvini - Infortunio alla spalla (stagione finita) Palestra - Risentimento muscolare al ...