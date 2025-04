Panorama.it - Trump a caccia di sottomarini

Donaldnon si limita a mettere in discussione la Nato. Da quando s’è insediato, lo scorso 20 gennaio, il presidente repubblicano ha iniziato a valutare il ritiro unilaterale anche dall’Aukus, l’accordo strategico avviato nel settembre 2021 dal suo predecessore Joe Biden, e siglato nel marzo 2023. Anche se poco conosciuto, quel trattato è cruciale perché impegna Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia (le cui tre sigle sono alla base del nome Aukus) a potenziare la cooperazione per contrastare lo strapotere della flotta militare cinese nel Pacifico orientale. Due anni fa, firmando l’Aukus, la Casa Bianca s’è posta un obiettivo fondamentale: trasformare in potenza nucleare la marina australiana, che è in prima linea contro la sempre più minacciosa macchina da guerra di Pechino. In gran parte top-secret, il trattato prevede che Washington fornisca al governo di Canberra una decina di sommergibili d’attacco a propulsione nucleare della classe «Virginia» – i più potenti mai prodotti negli Stati Uniti – e la creazione di nuove basi sottomarine super protette, mentre Londra in collaborazione con l’Australia dovrebbe avviare progettazione e varo di un altro centinaio dinucleari, la nuova classe «Aukus».