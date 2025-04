Tonali purga lo United con un destro al volo Newcastle in vantaggio 1 0 VIDEO

Newcastle-Manchester United, Sandro Tonali porta in vantaggio la squadra di casa.Tonali in gol contro lo UnitedDal limite dell’area, l’attaccante Aleksander Isak offre un pallonetto-cross al centrocampista italiano, che, posizionato alla sinistra del portiere, sfoggia un tiro al volo col destro, mettendo palla all’angolino sul secondo palo.E’ il terzo gol per Tonali in campionato quest’anno. GOAL Newcastle 1-0 Manchester United Sandro TonaliSANDRO Tonali OPENS THE SCORING FOR Newcastle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/OSo4Uymyfq— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 13, 2025Il centrocampista: «Ho lavorato un anno con lo psicologo, non guardare social e tv mi ha alleggerito»«Ho lavorato per un anno con lo psicologo, lo incontravo 4 volte a settimane. Quando ho iniziato non è stato semplice: non potevo prendere farmaci a causa dell’antidoping. Ilnapolista.it - Tonali purga lo United con un destro al volo, Newcastle in vantaggio 1-0 (VIDEO) Leggi su Ilnapolista.it Al 24esimo minuto di-Manchester, Sandroporta inla squadra di casa.in gol contro loDal limite dell’area, l’attaccante Aleksander Isak offre un pallonetto-cross al centrocampista italiano, che, posizionato alla sinistra del portiere, sfoggia un tiro alcol, mettendo palla all’angolino sul secondo palo.E’ il terzo gol perin campionato quest’anno. GOAL1-0 ManchesterSandroSANDROOPENS THE SCORING FOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/OSo4Uymyfq— Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 13, 2025Il centrocampista: «Ho lavorato un anno con lo psicologo, non guardare social e tv mi ha alleggerito»«Ho lavorato per un anno con lo psicologo, lo incontravo 4 volte a settimane. Quando ho iniziato non è stato semplice: non potevo prendere farmaci a causa dell’antidoping.

