Oasport.it - Moto2: Canet vince in Qatar dopo una brutta partenza e vola in testa al Mondiale

Leggi su Oasport.it

Aron(Fantic Racing Lino Sonego) conquista il Gran Premio delal termine di una combattutissima gara. Lo spagnolo, grazie a questo successo, è il nuovo leader del, con 71 punti. Seconda posizione per il turco Deniz Öncü, infino a 5 giri dalla fine. Terza posizione per il poleman Manuel Gonzalez che conquista punti importanti per la classifica generale.da dimenticare per il vincitore che, dalla terza posizione, finisce quattordicesimopoche curve mentre Manuel Gonzalez (Moly Liqui Dynavolt Intact GP) parte bene confermando la sua prima posizione. Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) subito dietro subisce in poco tempo tre sorpassi scindo in quinta posizione. Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo) , partito settimo,quattro giriin prima posizione superando un Gonzalez in crisi.