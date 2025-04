Agricoltura Italia sostiene progetti sostenibili in Ghana il protocollo di cooperazione con BF International

Italia sostiene progetti sostenibili in Ghana: il protocollo di cooperazione con BF International. L'intesa sull'attuazione di progetti di Agricoltura sostenibile e moderna nel Paese africano è stata siglata presso la Residenza dell'ambasciatore d'Italia ad Accra, dal Ministro dell'Alimentazione e dell'Agricoltura della Repubblica del Ghana, Eric Opoku, l'amministratore delegato di BF International Best Fields Best Food Limited, Federico Vecchioni, e il presidente di BF Ghana Ltd, Georges Mikhael. Il Gruppo BF, nato intorno a Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola che, con i suoi 7.750 ettari, è la più grande azienda agricola Italiana per superficie agricola utilizzata, da operatore agricolo tradizionale si è trasformato in una realtà, più evoluta ed innovativa, in grado di gestire produzioni aziendali orientate al consumatore e di offrire beni e servizi tecnologicamente avanzati agli agricoltori. Iltempo.it - Agricoltura, l'Italia sostiene progetti sostenibili in Ghana: il protocollo di cooperazione con BF International Leggi su Iltempo.it L'in: ildicon BF. L'intesa sull'attuazione didisostenibile e moderna nel Paese africano è stata siglata presso la Residenza dell'ambasciatore d'ad Accra, dal Ministro dell'Alimentazione e dell'della Repubblica del, Eric Opoku, l'amministratore delegato di BFBest Fields Best Food Limited, Federico Vecchioni, e il presidente di BFLtd, Georges Mikhael. Il Gruppo BF, nato intorno a Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola che, con i suoi 7.750 ettari, è la più grande azienda agricolana per superficie agricola utilizzata, da operatore agricolo tradizionale si è trasformato in una realtà, più evoluta ed innovativa, in grado di gestire produzioni aziendali orientate al consumatore e di offrire beni e servizi tecnologicamente avanzati agli agricoltori.

Potrebbe interessarti anche:

L'Italia sostiene progetti di agricoltura sostenibile in Ghana

"Negoziare con gli Usa - l'Italia sostiene l'Ue" : dazi - parla Tajani

Tajani : “Primi dazi dal 15 aprile. Lista in lavorazione. Negoziare con gli Usa. Italia sostiene Ue”

Ne parlano su altre fonti Italia sostiene progetti agricoltura sostenibile in Ghana. Bando sui Distretti del Cibo: 11 progetti selezionati in tutta Italia. Riparte il progetto i Limoni per la ricerca con due grandi novità. Finanziati 11 distretti del cibo con 100 milioni di euro, ecco chi sono. Agricoltura 4.0, Sipcam Italia scommette sulla "Po Valley". Risparmio idrico in agricoltura: il progetto TETI illustra il contributo dei satelliti agli utenti.

Nota di ansa.it: Italia sostiene progetti agricoltura sostenibile in Ghana - Un protocollo d'intesa sull'attuazione di progetti di agricoltura sostenibile e moderna in Ghana è stato siglato presso la Residenza dell'ambasciatore d'Italia ad Accra, dal Ministro dell'Alimentazion ...

Si apprende da money.it: Bonus agricoltura 2025, fino a 180.000 euro a fondo perduto per chi investe - Ismea mette a disposizione importanti bonus agricoltura per chi investe in innovazione, tecnologia e risparmio idrico. Ecco gli aiuti disponibili nel 2025 per gli agricoltori.

Segnala esg360.it: Satelliti e agricoltura: ISMEA porta l’Italia a EU Space - ISMEA promuove il rapporto tra satelliti e agricoltura con tecnologie avanzate e pratiche sostenibili nel contesto della PAC ...