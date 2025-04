Derby Lazio Roma è guerriglia all’Olimpico tensione bombe carta e l’intervento della polizia con lacrimogeni contro gli ultras – Il video

tensione a poco più di tre ore dall’inizio di Lazio-Roma, Derby della Capitale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Ci sono stati scontri tra la polizia e i tifosi laziali a Ponte Milvio. E sono partite delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco. In azione anche gli idranti e i lacrimogeni. Poi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo scontro c’è stato anche con i tifosi giallorossi. Cariche della polizia sono partite lungo viale Pinturicchio in direzione di piazza Mancini contro i Romanisti che hanno lanciato oggetti – sampietrini, sassi, chiavi inglesi e bottiglie – contro le forze dell’ordine. Alcune campane del vetro sono state sollevate per raccogliere bottiglie. Alcune auto sono state danneggiate in via Flaminia. Leggi su Open.online a poco più di tre ore dall’inizio diCapitale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Ci sono stati scontri tra lae i tifosi laziali a Ponte Milvio. E sono partite delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco. In azione anche gli idranti e i. Poi, secondo quanto riporta il CorriereSera, lo sc’è stato anche con i tifosi giallorossi. Carichesono partite lungo viale Pinturicchio in direzione di piazza Mancininisti che hanno lanciato oggetti – sampietrini, sassi, chiavi inglesi e bottiglie –le forze dell’ordine. Alcune campane del vetro sono state sollevate per raccogliere bottiglie. Alcune auto sono state danneggiate in via Flaminia.

