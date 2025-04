Oasport.it - Pagelle Parigi-Roubaix 2025: Mathieu van der Poel, tris da leggenda. Pogacar tornerà per vincere, italiani sfortunati

van der, voto 10: uno, due, tre. Una tripletta consecutiva per il neerlandese all’Inferno del Nord che entra sempre più nella storia. A trent’anni sono addirittura otto Classiche Monumento in carriera, due in questocon anche il trionfo alla Milano-Sanremo. È il percorso perfetto per l’atleta dell’Alpecin-Deceuninck: sulle pietre sembra passeggiare, non sbaglia nulla, rispetto ai rivali ed ha gambe per scattare e tenere costante la velocità.Tadej, voto 8: era la prima esperienza all’Inferno del Nord e sembrava un veterano. Ha iniziato ad attaccare da lontanissimo e lo ha fatto a ripetizione, alla sua maniera. Solo van derha tenuto il passo del campione del mondo in carica che ha provato a staccare anche il neerlandese, forse esagerando in una curva, finendo così a terra.