Anticipazioni Le Leggi Del Cuore Puntate Colombiane Maria Del Pilar Vuole Abortire

Anticipazioni Le Leggi del Cuore, Puntate Colombiane: Maria del Pilar scopre di essere incinta, ma anche per via del suo lavoro decide di Abortire. La situazione con Nicolas è molto complicata!Le Leggi del Cuore prosegue e, nel corso delle Puntate Colombiane della soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà Maria del Pilar. L’avvocatessa scoprirà di essere incinta di Nicolas ma non attraverserà affatto un periodo facile ed inizierà a pensare di voler Abortire. Al suo fianco ci sarà Nicolas ma le cose per lei non saranno affatto facile. Ma ecco che cosa sta per succedere.Anticipazioni Le Leggi del Cuore, Puntate Colombiane: Maria del Pilar è incinta!Nel corso delle Puntate Colombiane de Le Leggi del Cuore, Maria inizia a fare i conti con una novità inaspettata. La donna si ritrova ad affrontare una notizia che cambierà radicalmente la sua vita, ossia è incinta. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Le Leggi Del Cuore, Puntate Colombiane: Maria Del Pilar Vuole Abortire! Leggi su Uominiedonnenews.it Ledeldelscopre di essere incinta, ma anche per via del suo lavoro decide di. La situazione con Nicolas è molto complicata!Ledelprosegue e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione ci saràdel. L’avvocatessa scoprirà di essere incinta di Nicolas ma non attraverserà affatto un periodo facile ed inizierà a pensare di voler. Al suo fianco ci sarà Nicolas ma le cose per lei non saranno affatto facile. Ma ecco che cosa sta per succedere.Ledeldelè incinta!Nel corso dellede Ledelinizia a fare i conti con una novità inaspettata. La donna si ritrova ad affrontare una notizia che cambierà radicalmente la sua vita, ossia è incinta.

