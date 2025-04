LIVE Nuoto Campionati Italiani 2025 in DIRETTA Bacico sfiora il minimo per Singapore nei 50 dorso Ora Quadarella

DIRETTA LIVE18.10: Ai 400 Quadarella in 4’11?08, N. Cesarano, Giannelli18.09: Ai 300 Quadarella, N. Cesarano, Giannelli18.08: Ai 200 Quadarella, N. Cesarano, Giannelli18.07: Ai 100 Quadarella, Giannelli, N. Cesarano18.05: E’ il momento della serie più veloce degli 800 stile libero. C’è Simona Quadarella. Queste le protagoniste:0 ITA SANTONI Veronica Circolo Canottieri Aniene – GS Fiamme Oro 1998 8’44.741 ITA TETTAMANZI Alisia G.S. Marina Militare – Nuotatori Milanesi 1997 8’43.002 ITA PROCACCINI Valentina Circolo Canottieri Aniene 2008 8’39.31*3 ITA CESARANO Noemi G.S. Marina Militare – Time Limit asd 2003 8’35.474 ITA Quadarella Simona Circolo Canottieri Aniene 1998 8’14.555 ITA GIANNELLI Emma Vittoria Rari Nantes Florentia – GS Fiamme Oro 2007 8’33. Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Bacico sfiora il minimo per Singapore nei 50 dorso. Ora Quadarella Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10: Ai 400in 4’11?08, N. Cesarano, Giannelli18.09: Ai 300, N. Cesarano, Giannelli18.08: Ai 200, N. Cesarano, Giannelli18.07: Ai 100, Giannelli, N. Cesarano18.05: E’ il momento della serie più veloce degli 800 stile libero. C’è Simona. Queste le protagoniste:0 ITA SANTONI Veronica Circolo Canottieri Aniene – GS Fiamme Oro 1998 8’44.741 ITA TETTAMANZI Alisia G.S. Marina Militare – Nuotatori Milanesi 1997 8’43.002 ITA PROCACCINI Valentina Circolo Canottieri Aniene 2008 8’39.31*3 ITA CESARANO Noemi G.S. Marina Militare – Time Limit asd 2003 8’35.474 ITASimona Circolo Canottieri Aniene 1998 8’14.555 ITA GIANNELLI Emma Vittoria Rari Nantes Florentia – GS Fiamme Oro 2007 8’33.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Bacico convincente nei 50 dorso! Attesa per Pilato - Razzetti e Quadarella

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Pilato in finale senza brillare - si rivede Burdisso - Candela il nome nuovo nei 50 stile!

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Pilato in finale senza brillare - nome nuovo Candela. Alle 17.40 le finali

Ne parlano su altre fonti Riccione Si Accende: Tutti I Numeri Degli Assoluti E La Diretta TV. Lignano, al via le World Series 2025. Coppa del Mondo di Nuoto 2024 a Shanghai: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta e streaming. Campionato Italiano Open In Vasca Corta 2024: La Guida Completa. Nuoto, gli italiani in gara in Coppa del Mondo e programma: orari e dove vedere in TV e streaming. Campionati Italiani di Categoria J/C.Streaming, avvertenze e timing..

Riporta oasport.it: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: subito Benedetta Pilato, Razzetti e Quadarella - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca ...

Secondo oasport.it: Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 13 aprile, programma, streaming, campioni in gara - Oggi, domenica 13 aprile, allo Stadio del Nuoto di Riccione terrà banco la prima giornata dell'edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. I ...

tuttosport.com comunica: FIN: nuotatori piemontesi a Riccione per il Campionato Italiano Assoluto Primaverile - La gara servirà da selezione per i Campionati del Mondo di nuoto, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto ...