Serie D non si ferma il Casarano il Nardò supera la Palmese

Serie D, girone H, 2024/2025.Francavilla-Casarano 0-1 Saraniti al 79'Nardò-Palmese 3-2 Santarpia (P) al 6', Manu (P) al 12', Gatto (N) al 42', Correnti (N) al 54', D'Anna al 70'. Europa.today.it - Serie D: non si ferma il Casarano, il Nardò supera la Palmese Leggi su Europa.today.it Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella trentunesima giornata del campionato diD, girone H, 2024/2025.Francavilla-0-1 Saraniti al 79'3-2 Santarpia (P) al 6', Manu (P) al 12', Gatto (N) al 42', Correnti (N) al 54', D'Anna al 70'.

Ne parlano su altre fonti Serie D, Livorno-Flaminia Civita Castellana 2-2: gli amaranto non vanno oltre il pari al Picchi. Serie D: non si ferma il Casarano, il Nardò supera la Palmese. Massimo Varini guarda al futuro della Biellese: “La società c’è, si può crescere ancora”. Viareggio Cup: Sconfitti, non vinti. I ragazzi della Serie D escono con onore ai rigori con il Genoa. Follonica Gavorrano sfida Siena: anticipo di campionato in Serie D. Serie D, gir. D. Non si ferma il Forlì: le immagini del 3 a 1 al Tuttocuoio.

tuttocalciocampano.it comunica: Serie D: programma gare, orari e designazioni arbitrali. Diverse variazioni di orario, un anticipo al sabato. - La 31^ Giornata del Campionato Serie D, si apre con un anticipo in programma domani sabato 12 Aprile. Tutte le altre partite si disputeranno come di consueto domenica 13 Aprile. Anticipo Sabato 12 ...

Nota di goalsicilia.it: Serie D, girone I: Siracusa e Reggina non si fermano, ma ora gli amaranto possono accorciare - La lotta al vertice del girone I di Serie D continua a essere serratissima. Anche nella 30ª giornata vincono sia il Siracusa che la Reggina, mantenendo inalterate le distanze ma preparando un finale ...

strettoweb.com riferisce: Serie D, è ufficiale: l’Akragas si ritira. Come cambia la classifica - E’ quanto si legge in una nota ufficiale ... LND la propria rinuncia al campionato di Serie D. Inutile nascondere come questo comporti uno scossone non indifferente alla classifica, così ...